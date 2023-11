Índia. Já há gente no túnel onde 41 trabalhadores continuam presos

Entretanto, já conseguiram desobstruir uma via para que seja possível prosseguir com os trabalhos, divulgou um órgão de comunicação social local na rede social X.

Harpal Singh, gestor de um outro projeto de túnel que está a apoiar as operações de salvamento, afirmou que o resgate podia acontecer ainda esta quinta-feira.

São 41 os trabalhadores presos num túnel no norte da Índia há dez dias.

Gen VK Singh, um político indiano e general reformado entrou esta quinta-feira no túnel, em conjunto com mais oficiais. As operações de resgate intensificaram-se nas últimas horas.