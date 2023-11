Adiado o cessar-fogo em Gaza

O conselheiro de segurança nacional de Israel garantiu esta quinta-feira que a libertação de reféns detidos pelo grupo islamita Hamas, no âmbito de um acordo entre os dois lados, não acontecerá antes de sexta-feira, sublinhando que as negociações ainda decorrem.

No entanto, apesar do cessar-fogo temporário ter sido confirmado pelas partes em conflito e pelos Estados mediadores - os Estados Unidos e o Qatar -, Tzachi Hanegbi não adiantou quando pode ter início a trégua.

O acordo com o Hamas implica, segundo o Governo israelita, a libertação no prazo de quatro dias de pelo menos 50 dos cerca de 240 reféns feitos pelo grupo islamita no dia em que atacou Israel, a 7 de outubro.

Por seu lado, Israel libertará alguns prisioneiros palestinianos, maioritariamente adolescentes.

A imprensa estatal do Egito, país que ajudou a mediar o acordo, afirma que a trégua começa na manhã de quinta-feira.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, adiantou ter avisado o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que prosseguirá com a guerra depois de o período de "trégua humanitária" expirar.