"A seguir será Portugal!". André Ventura celebra vitória da extrema-direita nos Países Baixos

Vários líderes da extrema-direita europeia celebraram a vitória nos Países Baixos do Partido da Liberdade (PVV), de acordo com sondagens à boca da urna, com o presidente do Chega a afirmar que "a seguir será Portugal".

"O nosso amigo Geert Wilders acaba de vencer as eleições nos Países Baixos. É o último sinal: a seguir será Portugal!", escreveu André Ventura na rede social X, na quarta-feira à noite, numa publicação acompanhada de uma fotografia dos líderes do Chega e do PVV.