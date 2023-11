Metsola formaliza orçamento da UE para 2024 no valor de 332 mil milhões

A presidente do Parlamento Europeu (PE) assinou esta quarta-feira formalmente a proposta de orçamento da União Europeia (UE) para 2024, após os eurodeputados e o Conselho terem fechado, no sábado, um acordo sobre as verbas disponíveis.

Assim, o orçamento total para 2024 é de 189,4 mil milhões de euros em autorizações e os pagamentos estão fixados em 142,6 mil milhões de euros, o que perfaz um valor global de 332 mil milhões de euros, segundo um comunicado do PE.

O acordo alcançado aumenta a dotação inicialmente proposta pela Comissão Europeia em 666,5 milhões de euros, nomeadamente em verbas para "programas e políticas cruciais face às consequências da guerra na Ucrânia".

São também aumentadas as verbas destinadas ao reforço da transição para uma economia verde.

A ajuda humanitária, a política de vizinhança - através do programa Europa Global-, a ciência e tecnologia (Horizonte Europa) e os jovens agricultores veem também as verbas serem reforçadas.