Guterres satisfeito com cessar-fogo mas lembra que "ainda há muito por fazer"

O secretário-geral da ONU, António Guterres, saudou esta quarta-feira o acordo entre Israel e o Hamas para a libertação de reféns, mas considerou que "ainda há muito a fazer", disse o seu porta-voz.

Guterres "congratula-se com o acordo alcançado entre Israel e o Hamas, com a mediação do Qatar, apoiado pelo Egito e pelos Estados Unidos", afirmou o porta-voz numa breve declaração recebida em Genebra, Suíça.

Acrescentou que a ONU fará tudo o que estiver ao seu alcance para ajudar a implementar o acordo, segundo a agência francesa AFP.