Filósofo Gilles Lipovetsky. "Ameaça de despolitização crescente é preocupante"

Tem quase 80 anos e acaba de escrever um livro sobre o “kitsch”. É a sociedade de consumo que continua a interessar ao filósofo francês Gilles Lipovetsky, autor que, na década de 80, lançou o livro “A Era do Vazio”. Hoje, quase 40 anos depois, o ensaísta diz que vivemos numa sociedade híper individualizada, mas onde resistem alguns ideais. Em entrevista à Renascença, em Braga, onde participou na primeira edição do Festival da Utopia, o pensador diz que vivemos hoje um “fenómeno” de “despolitização crescente da população”. Preocupado, Lipovetsky elenca como ameaças à democracia, casos como o terrorismo, a inflação ou a crise climática. Já sobre os populismos que considera manipuladores e mentirosos, lembra que as democracias não têm vacilado. Questionado sobre a situação de Portugal e de um Governo demissionário, refere que é a democracia a funcionar. Contudo, considera que casos que levantam suspeita sobre a classe política contribuem para a descredibilização e afastamento do eleitorado. Já sobre as ações dos jovens em defesa do clima, Lipovetsky manifesta sérias dúvidas sobre a eficácia dos meios usados. Os seus livros sempre ajudaram a pensar o mundo em que vivemos, em particular as sociedades de consumo. O mundo de hoje cheios de “influencers”, “selfies” e “likes”, é a evolução que esperava quando escreveu a ‘Era do Vazio’? Quando escrevi a ‘Era do Vazio’, os pequenos computadores estavam a surgir. Havia computadores, mas ainda não havia smartphones, redes sociais, tudo isso. Então, eu não poderia ter previsto essa comunicação via Internet. Mas este fenómeno, das “selfies”, e dessas coisas todas, são novas demostrações do “neo individualismo”. São formas onde todos se querem destacam, principalmente na internet. É uma espécie de “marca pessoal”, como dizemos agora. Cada um está sempre a destacar-se e a falar de si o tempo todo. Você diz: “estou num restaurante, estou a comer isto ou aquilo” e fotografa o que está a comer. É um hiperindividualismo. Você tira uma a 50 fotografias na praia! Então, quando escrevi a ‘Era do Vazio’, isso ainda não existia. Havia outras formas, mas vemos que as novas tecnologias contribuem para perpetuar esta nova cultura, uma certa auto-obsessão, um autoaperfeiçoamento. Isso não é abjeto, mas não é tudo igual, muitas vezes são coisas irrisórias. Devemos esperar formas de comunicação mais ricas. Não gosto de criticar o sistema, mas a verdade é que entre os jovens, por exemplo, não é algo que seja seguido como modelo. Agora, na vida privada, isso pode ser feito, mas na escola não é ensinada essa linha de princípios. Ao mesmo tempo que temos esse hiperindividualismo, temos também movimentos de massas com as manifestações como as que aconteceram em França, com os Coletes Amarelos. Agora vemos as manifestações contra Israel ou a favor da Ucrânia. Como vê aqueles que aderem aos movimentos de massa, num mundo cada vez mais individualizado? Se tomarmos o exemplo dos Coletes Amarelos, podemos dizer que é um movimento coletivo, mas não é um movimento de massas. No entanto, não estou certo de que não existam aspirações individuais, porque os Coletes Amarelos manifestaram-se para manter o seu poder de compra. Queriam poder continuar a ir ao cinema, aos restaurantes, ou ir de férias. Com as medidas que foram tomadas para aumentar o preço dos combustíveis, eles pensaram que isso iria baixar um pouco o seu poder de compra, por isso defenderam o seu poder de compra por causa das aspirações individualistas e consumistas. Portanto, os Coletes Amarelos, mesmo que seja uma luta coletiva, não é uma luta contrária às aspirações individuais de bem-estar ou de consumo. Mas quando vemos manifestações contra Israel, é a mesma coisa? Não. No caso de Israel, são lutas em nome de valores humanos ou políticos. Numa democracia, existem ações que são realizadas em nome de valores diferentes. Isso significa simplesmente que a essência dos valores individualistas, não destruiu todas as outras aspirações. Podemos ser um consumidor, adorar viajar, a moda, mas ao mesmo tempo podemos defender Israel ou os Palestinos. Não é contraditório! Significa que a dinâmica “híper individualista”, não destruiu os ideais!

Na Europa, estamos a assistir à ascensão das políticas populistas. Podemos dizer que o populismo está a contaminar a política? Qual o perigo para as instituições democráticas? A meu ver, o perigo do populismo, não é mesmo do fascismo nas nossas sociedades. Porque vejo que, onde houve experiências populistas na Europa, a democracia não vacilou. Houve novas eleições, os governos continuam por isso acredito que a ameaça não existe. O perigo do populismo é que ele engana as pessoas. Posso lhe dar um exemplo macroscópico, que é o Brexit. O Brexit não foi um pequeno detalhe. Eles separaram a Grã-Bretanha da Europa com base em mentiras, em verdadeiras mentiras. O populismo é perigoso, porque mente e apenas fornece soluções falsas. Podemos ver claramente que o Brexit não enriqueceu os ingleses, eles estão vivem bem pior e agora lamentam-no. Quando vemos as sondagens dos nossos amigos ingleses, dizem bom, agora 56% dos ingleses não votariam no Brexit. Eles foram enganados! Os populistas manipulam, enganam a opinião pública, com consequências consideráveis. Agora existem outros perigos. Dou-lhe o exemplo americano e de Donald Trump. O discurso populista divide a sociedade. Coloca os grupos uns contra os outros. Considerando que um governo deveria, em vez disso, tentar defender uma visão una da sociedade, vemos que existem por isso ameaças, inegavelmente. Os governos populistas não são necessariamente sempre iguais, depende do país. Mas acredito que o populismo não é a porta de entrada para o totalitarismo que houve entre as guerras. Eles podem usar a democracia, e de uma forma perversa, mas não é o que aconteceu entre as guerras. É diferente. Hoje vemos muitas manifestações em defesa do clima. Em Portugal temos jovens que atiram tinta contra governantes ou contra quadros de Picasso num museu. Como vê os meios a que esta geração recorre. Acha que são eficazes para a sua luta? Percebo o apego deles à preservação do meio ambiente. É uma causa nobre. Mas as ações que realizam, são simbólicas, mas não oferecem soluções. Em alguns casos, isso pode ser discutível. Pode haver por exemplo, movimentos que são contra a construção de autoestradas ou contra a construção de certos aeroportos, podemos lutar por isso. Mas veja, eles têm ações negativas, dizem apenas para parar. Mas a crise que temos não consiste apenas em parar. Devemos encontrar uma forma diferente. Não é apenas dizer menos consumo, menos produção. Nós temos de produzir. É necessário. A população mundial está a aumentar. Não podemos encontrar soluções, simplesmente, na proibição! A solução passa por uma resposta da Ciência? Estou convencido de que a solução deve ser encontrada no incentivo financeiro e estatal à promoção das energias renováveis. Sobretudo, hoje, na maior parte dos casos, com a energia eólica, ou com parques de energia solar e quem sabe, em breve talvez o hidrogénio. Como vê, são soluções diferentes destas ações simbólicas das quais estávamos a falar, porque assim estamos a criar ferramentas para uma produção responsável e sustentável. Portanto, temos de investir na investigação para encontrar uma agricultura limpa, para nos livrarmos dos efeitos dos pesticidas. É tudo isto. Temos de propor coisas diferentes. Não é por atirarmos tinta a um Picasso! Isso não mudará nada.