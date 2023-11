Viu clarão de luz no céu? Foi um teste com míssil em França

No sábado ao final da tarde, foram partilhadas através das redes sociais várias imagens captadas por pessoas que viram clarões de luz nos céus de Portugal, um fenómeno que se registou também noutros pontos da Europa e que, até há dias, não tinha explicação.

Segundo os relatos partilhados, o clarão misterioso terá ficado cerca de cinco minutos no céu, por volta das 18h (hora de Lisboa) e lançou o debate. O meteorologista Márcio Santos, que também identificou a luz no céu, questionou através da rede social Twitter se alguém sabia do que se tratava.

Apesar da especulação, não se tratava de nenhum fenómeno natural, mas sim de um míssil. O esclarecimento surgiu por parte da Direcção-Geral de Armamentos de França, que informou, através da mesma rede social, a realização de um teste balístico que envolveu UM míssil sem ogiva nuclear, que terá sido o responsável pelo clarão de luz visto em várias regiões da Europa.

"A DGA coordenou e efetuou com sucesso um teste de disparo de um míssil M51 sem ogiva a partir da sua base de Biscarrosse. Este foi o primeiro disparo da versão M51.3 do míssil #M51", escreveram no "X".

A informação também foi confirmada pelo Ministério das Forças Armadas francês através da mesma rede social: "Esta noite, um teste de disparo de um míssil M51 sem ogiva nuclear foi realizado com sucesso a partir do centro de testes de mísseis @DGA em Biscarrosse".

O ministério esclareceu ainda que o objetivo deste teste era "proteger os interesses vitais da França em todas as circunstâncias".

O M51 é um míssil balístico intercontinental desenvolvido pela empresa ArianeGroup para a marinha francesa e foi criado para ser lançado a partir de submarinos. No sábado, as Forças Armadas do país testaram a terceira versão (M51.3) deste míssil.