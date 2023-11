Uma criança morta e oito desaparecidos em naufrágio junto à Lampedusa

Este ano, cerca de 150 mil migrantes chegaram à Itália, um aumento considerável dos 94 mil reportados na mesma altura no ano passado.

De acordo com o "The Guardian", 11 embarcações deram à costa da pequena ilha italiana nos últimos dias com mais de 800 pessoas a bordo. Transportavam pessoas do Egito, Síria, Iraque, Marrocos, Paquistão e Bangladesh.

Oito pessoas continuam desaparecidas e decorrem buscas no Mediterrâneo para tentar localizá-las. Há vários barcos e helicópteros envolvidos na operação. Das oito pessoas desaparecidas, há relatos que duas poderão ser crianças.

Uma criança morreu e mais oito pessoas estão desaparecidas na sequência do naufrágio de um barco no Mediterrâneo perto da costa da ilha italiana de Lampedusa.

Giorgia Meloni, primeira-ministra italiana, anunciou este mês um "acordo histórico" com a Albânia para receberem os migrantes. O acordo envolve a criação de espaços capazes de receber até três mil pessoas e apenas é destinado a quem for resgatado no mar.

A União Europeia mostrou surpresa com o acordo e pediu mais informações ao governo italiano, mas há críticas de várias organizações humanitárias.

Portugal já se mostrou disponível para acolher "alguns migrantes" que chegam à Lampedusa, no âmbito do mecanismo de solidariedade da União Europeia, segundo o Governo, observando a situação de "grande pressão" em Itália.

"Portugal, já no passado, assumiu um compromisso no âmbito do mecanismo voluntário de solidariedade europeu. Temos sempre expressado a nossa solidariedade e a disponibilidade para acolher migrantes quando estas situações ocorrem", disse o secretário de Estado dos Assuntos Europeus, Tiago Antunes.