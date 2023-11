Ministros do novo Governo de Espanha tomam posse esta terça-feira

Os 22 ministros do novo Governo de Espanha, saído das eleições de 23 de julho, tomam, esta terça-feira, posse perante o chefe de Estado do país, o Rei Felipe VI, numa cerimónia em Madrid.

O primeiro-ministro, Pedro Sánchez, no cargo desde 2018, já foi empossado pelo monarca na semana passada para um novo mandato e assume na nova legislatura um Governo de coligação de esquerda formado pelo partido socialista (PSOE) e pelo Somar (que ficou com cinco ministérios, incluindo Trabalho, Saúde e Cultura).

Sánchez vai ter nesta legislatura quatro vice-presidentes, todas mulheres (as ministras da Economia, Trabalho, Transição Ecológica e Finanças) e criou um novo Ministério da Habitação.

O líder do PSOE foi reeleito primeiro-ministro pelo parlamento na semana passada com 179 votos a favor e 171 contra dos 350 deputados espanhóis e como os socialistas e o Somar não têm maioria absoluta na assembleia, fez acordos com mais seis partidos nacionalistas e independentistas das Canárias, Catalunha, Galiza e País Basco para ver o novo Governo viabilizado.