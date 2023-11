Ucrânia afasta alto responsável de ciberespionagem por desvio de fundos

As autoridades ucranianas anunciaram, esta segunda-feira, a demissão de um alto funcionário do Estado responsável pela cibersegurança, suspeito de ter desviado mais de 1,5 milhões de euros na compra de software a preços inflacionados.

A demissão deste alto funcionário, Yuri Chtchygol, que durante três anos chefiou o Serviço Especial de Comunicações do Estado, responsável em particular pela proteção cibernética das estruturas governamentais, foi acompanhada do afastamento do seu vice.

O Gabinete do Procurador da Corrupção (SAP) e o Gabinete Nacional de Investigação (NABU) declararam que Yuri Chtchygol era suspeito de ter desviado, em 2021 e 2022, 62 milhões de hryvnias (mais de 1,5 milhões de euros) ao comprar software de uma empresa estrangeira a preços sobrevalorizados.

Estes fundos foram transferidos para o estrangeiro para serem "legalizados e distribuídos entre os membros" do grupo criminoso do qual Chtchygol fazia parte, acusou a NABU num comunicado de imprensa publicado no Telegram.

Chtchygol, por sua vez, disse que espera poder "provar a sua inocência" em tribunal.

"Todas as compras foram feitas em conformidade com a legislação em vigor", afirmou num comunicado citado pela agência Interfax-Ucrânia.