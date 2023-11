Milei garante que a sua equipa já está a trabalhar com o FMI

O presidente recém-eleito da Argentina Javier Milei adiantou esta segunda-feira que a sua equipa está a trabalhar "com as linhas de orientação" do Fundo Monetário Internacional, com quem o país tem uma dívida de cerca de 42.000 milhões de euros.

"As nossas linhas de trabalho estão de acordo com as linhas do Fundo", frisou Milei em entrevista à rádio Mitre, após a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, ter dado os parabéns ao presidente eleito através das redes sociais e ter manifestado vontade de trabalhar "em estreita colaboração" para desenvolver um plano que "garanta a estabilidade macroeconómica" do país.