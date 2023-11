Ryanair apela à Comissão Europeia para proteger sobrevoos durante greve em França

A companhia aérea Ryanair apelou este domingo à Comissão Europeia "para tomar medidas urgentes para proteger os sobrevoos e a liberdade de circulação dos cidadãos da UE" durante a greve dos controladores de tráfego aéreo franceses, marcada para segunda-feira.

Vários sindicatos marcaram greve em protesto contra a recente aprovação pelo Parlamento francês de um projeto de lei para obrigar os controladores de tráfego aéreo a declararem-se individualmente em greve ou não, com 48 horas de antecedência.

A Direção-Geral da Aviação Civil francesa pediu a semana passada às companhias aéreas para renunciarem a 20% a 25% dos seus horários de voos em Paris-Orly, Toulouse-Blagnac, Bordéus-Mérignac e Marselha-Provença.

Dada a posição geográfica de França, os vários dias de greve que os controladores franceses de tráfego aéreo fizeram desde o início do ano forçaram as companhias aéreas a cancelar milhares de voos sobre a União Europeia provenientes de Alemanha, Espanha, Itália, Irlanda e Reino Unido, enquanto a França usa as leis de serviço mínimo para proteger os voos franceses, acusou a Ryanair em comunicado.

"Isto é injusto. A França (e todos os outros Estados da UE) deveriam proteger os sobrevoos durante greves de controladores de tráfego aéreo, como é o caso de Espanha, Itália e Grécia, e cancelar voos de/para o Estado afetado", acrescentou a Ryanair.