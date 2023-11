Morreram cinco soldados israelitas desde 7 de outubro

Cinco soldados israelitas foram mortos em combates na Faixa de Gaza, indicou este domingo o Exército israelita em comunicado, elevando para 64 o número de militares mortos desde o início da guerra.

Quatro dos soldados eram reservistas e foram mortos no norte da Faixa de Gaza, precisou o Exército, que iniciou a partir de 07 de outubro um bombardeamento sistemático deste território palestiniano e desencadeou uma ofensiva terrestre para "erradicar" o movimento islamita Hamas.

O Exército anunciou que 383 dos seus soldados foram mortos desde o ataque do Hamas de uma amplitude inédita em Israel, em 07 de outubro, com um balanço de 1.200 mortos, na maioria civis, segundo as autoridades israelitas.

Na Faixa de Gaza, os bombardeamentos israelitas em represália pelo ataque de 07 de outubro já provocaram a morte de mais de 13 mil pessoas, na maioria civis, incluindo cerca de 5.500 crianças, segundo os mais recentes dados do Ministério da Saúde do Hamas.