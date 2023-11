França evacuará crianças feridas e doentes de Gaza para os seus hospitais

A França evacuará "crianças feridas ou doentes" de Gaza para as tratar nos seus hospitais e pretende enviar um navio militar para prestar apoio hospitalar, anunciou este domingo a presidência francesa em comunicado.

"A França mobilizará todos os meios à sua disposição para ajudar a evacuar crianças feridas ou doentes que necessitam de cuidados urgentes na Faixa de Gaza", lê-se no comunicado emitido pelo palácio do Eliseu.

A presidência francesa avança que, "para tal, serão mobilizados meios aéreos medicalizados, civis e militares".

Paris enviará novamente o navio porta-helicópteros "Dixmude", modificado para fornecer apoio hospitalar, "que chegará ao Egito nos próximos dias", acrescenta a nota.

França enviará também um novo avião com mais de dez toneladas de ajuda médica e contribuirá para os envios da União Europeia (UE) nos dias 23 e 30 de novembro.

Estes anúncios surgiram após conversas telefónicas que o presidente francês, Emmanuel Macron, manteve, no sábado, com o chefe de Estado do Egipto, Abdulfattah al Sisi, e com o Emir do Qatar, Tamim bin Hamad al Zani.

Além da libertação dos reféns detidos pelo Hamas e de que Israel deve respeitar o direito humanitário internacional, a ênfase nestas conversas foi colocada nas possibilidades de permitir a entrada de ajuda na população civil de Gaza.