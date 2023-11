Comunidade russa na Finlândia protesta o encerramento das fronteiras

Centenas de cidadãos russos e com dupla nacionalidade gritaram "abram as fontreias" em frente ao parlamento em Helsínquia, este sábado. Muitos manifestantes afirmam que o fecho das fronteiras dificulta o contacto com os seus familiares na Rússia.

Quatro dos nove pontos de controlo de passaporte no sul da Finlândia foram fechados na sexta-feira à meia-noite. Protestantes dizem-se preocupados com uma nova "cortina de ferro", algo que não querem que reviver. Além disso, julgam que esta decisão não é eficaz para travar migrantes ilegais.

Por outro lado, os guardas fronteiriços afirmam que já registaram um declínio no pedido de asilos. Os profissionais acrescentaram que havia pequenos grupos de migrantes do lado russo mas que não foram admitidos por os controlos estarem fechados.

Desde o início da guerra na Ucrânia, em fevereiro de 2022, o país escandinavo registou um aumento nas chegadas à sua fontreira com a Rússia de pessoas sem documentos.



A fronteira terrestre entre a Finlândia e a Rússia estende-se por 1340 quilómetros. No sul, é composta, principalmente, por florestas densas até ao norte do Ártico. Esta é também uma fronteira entre a Rússia e a União Europeia.