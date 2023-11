Um acordo para garantir a libertação de alguns dos reféns mantidos em Gaza por militantes do Hamas está "mais próximo do que nunca" na guerra do grupo islâmico com Israel, disse, este domingo, um funcionário da Casa Branca.

O vice-conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, Jon Finer, disse que um acordo para libertar "consideravelmente mais de 12" reféns provavelmente também incluiria uma pausa prolongada nos combates e permitiria a distribuição de assistência humanitária em Gaza.

Os combates aumentaram este domingo, com militantes do Hamas a lutar contra as forças israelitas que tentavam invadir o maior campo de refugiados de Gaza, um dia depois de autoridades israelitas e norte-americanas terem negado uma reportagem do Washington Post onde dizia que teria sido alcançado um acordo entre Israel e o Hamas.

“O que posso dizer neste momento é que algumas das áreas pendentes de desacordo, numa negociação muito complicada e muito sensível, foram reduzidas”, disse Finer ao programa “Meet the Press” da NBC.

“Acredito que estamos mais perto do que estivemos há algum tempo, talvez mais perto do que estivemos desde o início deste processo, de concluir este acordo”, acrescentou.

O embaixador israelita nos Estados Unidos, Michael Herzog, também disse numa entrevista ao programa "This Week" da ABC que Israel está esperançoso que um número significativo de reféns possa ser libertado pelo Hamas "nos próximos dias".

"Nada está acordado até que tudo esteja acordado. Negociações sensíveis como esta podem desmoronar no último minuto.", advertiu Finer.

O Hamas fez cerca de 240 reféns durante o seu ataque mortal transfronteiriço às comunidades israelitas a 7 de Outubro, o que levou Israel a invadir o território palestiniano para erradicar o grupo islâmico no poder.