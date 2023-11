100 médicos russos exigem libertação de ativista condenada por protestar guerra na Ucrânia

Mais de 100 médicos russos assinaram uma carta aberta publicada este domingo que exige a libertação imediata de uma artista condenada a sete anos de prisão por um protesto contra a guerra na Ucrânia.

A carta pedindo a libertação de Sasha Skochilenko foi dirigida ao Presidente russo Vladimir Putin e advertiu que o tempo na prisão poderia levar a uma "deterioração significativa" na saúde da artista de 33 anos.

Skochilenko foi “diagnosticada com uma série de doenças crónicas graves que exigem a supervisão médica adequada e uma dieta especial”, afirma a carta que também dá conta da indignação dos médicos com a “óbvia injustiça do veredicto”.

Um tribunal russo condenou a artista na quinta-feira por trocar etiquetas de preços de supermercados com mensagens antiguerra, sentenciando-a a sete anos de prisão, num contexto de crescente repressão à liberdade de expressão.

Skochilenko foi detida na sua terra natal, São Petersburgo, em abril de 2022, e acusada de espalhar informações falsas sobre os militares, depois de substituir pequenas etiquetas de preços por outras que denunciavam a invasão da Ucrânia pela Rússia.

“O exército russo bombardeou uma escola de artes em Mariupol. Cerca de 400 pessoas estavam escondidas do bombardeamento”, podia ler-se numa dessas mensagens.

Outra dizia: “Recrutas russos estão a ser enviados para a Ucrânia. As vidas dos nossos filhos são o preço desta guerra”.

Um cliente do supermercado que encontrou as mensagens denunciou-as às autoridades, o que deu início ao processo judicial.

A detenção de Skochilenko ocorreu cerca de um mês depois de as autoridades terem adotado uma lei que criminaliza qualquer expressão pública sobre a guerra que se desvie da linha oficial do Kremlin.

Skochilenko, de 33 anos, não negou a substituição das etiquetas de preços, mas rejeitou a acusação de espalhar informações deliberadamente falsas.