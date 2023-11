Milhares manifestam-se em Madrid contra o governo de Sánchez

Cerca de 30 mil pessoas concentraram-se na manhã deste sábado na Praça das Cibeles, no centro de Madrid, em protesto contra o executivo de Pedro Sánchez, avança o jornal espanhol El País. Os dados são avançados pela Delegação do Governo.

A manifestação foi convocada por Mariano Gamo, fundado do Fórum Cívico Espanha e ex-presidente da Sociedade Civil Catalã, sob o mote "Por Espanha, pela democracia e pela Constituição". A este movimento juntaram-se mais de 100 outras associações e organizações.

Os partidos Voz e PP, diz o jornal El mundo, já mostraram o seu apoio pela manifestação. Alfonso Serra, secretário-geral do PP, encorajou os madrilenos a manifestar-se pacificamente contra o acordo do PSOE com os independentistas catalãos e a favor da igualdade entre todos os espanhóis.

O município de Madrid prevê cortes de estradas e condicionamentos de trânsito na cidade durante todo o dia.

Já na passada quinta-feira, quatro mil epssoas se manifestaram em Madrid, diante da sede do PSOE, no dia em que Pedro Sánchez foi reeleito.

Pedro Sanchéz tomou posse na passada sexta-feira como primeiro-ministro de Espanha.