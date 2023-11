Gaza. Bombardeamento em Khan Younis mata 26 palestinianos

Um bombardeameno israelita a um edifício residentcial na cidade de Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza provocou a morte de 26 palestinianos, de acordo com declarações do diretor do hospital de Nasser à agência France-Press.

O ataque também terá causado 23 feridos graves que foram acolhidos pelo mesmo hospital.

Este ataque surgiu depois de Israel ordenar a saída dos habitantes da cidade de Khan Younis, na tentativa de atacar postos do Hamas no sul, depois de controlar os situados a norte do território.

Segundo informações divulgadas no The Guardian, Mark Regev, assessor de Benjamin Netanyahu declarou que "estamos a pedir à pessoas para se deslocarem. Sabemos que não é fácil para muitas delas, mas não queremos ver divis apanhados em fogo cruzado".

A cidade de Khan Younis tem cerca de 400 mil residentes, a que se acrescentam os milhares de deslocados vindos do norte da Faixa de Gaza.