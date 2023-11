Fã de Taylor Swift morre antes de concerto no Rio de Janeiro

"Não acredito que estou a escrever estas palavras, mas, com o coração partido, tenho de dizer que perdemos um fã esta noite, antes do meu concerto. Não consigo expressar o quão devastada estou com isto. Tenho muito pouca informação, para além do facto de que ela era incrivelmente bonita e demasiado jovem ", escreveu a cantora.

Na sua conta no Instagram, Taylor Swift disse estar chocada com o ocorrido e enviou condolências à família e aos amigos da sua seguidora.

Uma mulher de 23 anos morreu de insolação na sexta-feira, antes do primeiro concerto no Rio de Janeiro da cantora norte-americana Taylor Swift, que lamentou a morte este sábado.

O Brasil está a viver uma intensa onda de calor e o Rio de Janeiro registou temperaturas superiores a 40 graus Celsius na sexta-feira, com uma sensação térmica a atingir 59 graus em algumas zonas da cidade.

Vários espetadores do concerto foram atendidos pelos serviços médicos no Estádio Olímpico Nilton Santos por problemas de saúde relacionados com o calor.

A certa altura, Taylor Switf interrompeu o concerto para pedir à produção que levasse água a uma pessoa que a pedia, a cerca de 30 metros do palco.

Noutro momento, a cantora atirou do palco uma garrafa de água para os fãs, segundo imagens reproduzidas nas redes sociais.

Após a confirmação da morte, muitos fãs da cantora protestaram nas redes sociais contra a proibição de levar garrafas de água para o estádio onde se realizava o concerto.

A artista norte-americana tem agendados mais dois concertos no Rio de Janeiro, hoje e no domingo, no âmbito da sua digressão mundial The Eras Tour.