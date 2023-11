Argentina. Câmara eleitoral descarta suspeita de fraude nas presidenciais

A Câmara Nacional de Eleições (CNE) da Argentina considerou hoje "absolutamente infundadas" as suspeitas de fraude eleitoral levantadas pelo partido A Liberdade Avança, do candidato ultraliberal Javier Milei, às presidenciais no país.

Em declarações à rádio Mitre, Sebástian Schimmel, da CNE, disse que "não há nenhuma denúncia, nem nenhum facto que justifique a preocupação" de possível fraude nas eleições presidenciais, garantindo que o processo eleitoral é seguro e "robusto".