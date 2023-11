Alemanha declara "apoio inquebrantável" a Israel e apela a ajuda em Gaza

A Alemanha declarou este sábado um "apoio inquebrantável" a Israel, mas apelou à necessidade urgente de melhorar a situação humanitária dos habitantes de Gaza.

O chanceler alemão, Olaf Scholz, e o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, abordaram hoje, numa conversa telefónica, a situação nos territórios palestinianos e as condições humanitárias na Faixa de Gaza, com a Alemanha a reiterar a "completa solidariedade" com Israel.