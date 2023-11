Senador francês detido por suspeita de drogar deputada para tentar violação

Um senador francês foi detido pela polícia por suspeita de drogar uma deputada com intenções de a violar. De acordo a televisão RMC, que avançou a notícia, os factos aconteceram na noite de terça para quarta-feira, 15 de novembro.

Joël Guerriau, de 66 anos, é senador do partido de centro-direita Les Indépendants. O político foi detido ao fim da tarde de quarta-feira na casa que tem em Paris, onde foram realizadas buscas - tal como no gabinete no Senado.

Segundo os procuradores franceses, citados pela agência AFP, a vítima terá sido a deputada Sandrine Josso, que representa a mesma região na câmara baixa do Parlamento francês, a Assembleia Nacional.

A deputada terá ficado doente depois de beber um copo de champanhe em casa de Guerriau. Os procuradores dizem que as análises mostraram a presença de ecstasy no sangue da deputada, substância que também foi encontrada na casa de Joël Guerriau durante as buscas.

O senador e a vítima enfrentaram-se esta sexta-feira, devido à prática francesa de realizar um interrogatório conjunto com as duas pessoas. A advogada da deputada disse à AFP que Sandrine Josso "ainda está em estado de choque".

A deputada terá visto o senador a "pegar num pequeno saco de plástico que continha algo branco", e teve de "usar forças físicas e intelectuais monumentais para ultrapassar o terror dela e sair da emboscada", afirmou a advogada.

Por sua vez, o advogado de Joël Guerriau considerou que a verdade acerca do caso está "muito longe da interpretação indecente que pode ser deduzida ao ler as primeiras notícias".

Guerriau é senador desde 2011, e vice-presidente das comissões de negócios estrangeiros, defesa e forças armadas.