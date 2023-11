Professor pró-palestiniano detido nos EUA por suspeita de homicídio de manifestante judeu

Um professor universitário do sul da Califórnia, pró-palestiniano, foi esta quinta-feira detido por suspeita de homicídio involuntário de um manifestante judeu no decurso de um protesto relativo à guerra de Israel ao Hamas.

Loay Abdelfattah Alnaji, de 50 anos, foi detido por suspeita de homicídio involuntário, adiantaram as autoridades de Ventura County, sendo expectável, de acordo com o Ministério Público local, que haja até ao final do dia uma decisão sobre a acusação.

Paul Kessler, de 69 anos, morreu a 6 de novembro no hospital no seguimento de confrontos no dia anterior com o suspeito agora detido no que começou por ser uma manifestação pró-Palestina em Thousand Oaks, um subúrbio a norte de Los Angeles.

Kessler estava entre um grupo de manifestantes pró-Israel que apareceram na manifestação publicitada como uma reunião pacífica de apoio aos palestinianos, disseram fontes oficiais.

O xerife de Ventura County, Jim Fryhoff, disse que na altura os adjuntos determinaram que Kessler caiu para trás e bateu com a cabeça no chão, mas que os investigadores não obtiveram imagens de vídeo claras do que descreveram como uma altercação entre os dois homens antes da queda.

Fryhoff pediu ajuda aos civis, pedindo gravações adicionais.