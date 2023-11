Pedro Sánchez já tomou posse

Pedro Sánchez, líder do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) já tomou posse como chefe de Governo de Espanha. No Palácio da Zarzuela, esta sexta-feira de manhã, Sánchez, 51 anos, prestou juramento como chefe do Governo perante o Rei Felipe VI.

Nos próximos dias, o líder socialista vai apresentar a composição do novo Executivo, estando marcado para terça-feira o primeiro Conselho de Ministros.

O PP venceu as eleições de julho, mas não garantiu a maioria absoluta. O PSOE foi o segundo partido mais votado e assume a liderança do governo em coligação com o Somar, uma plataforma de formações de esquerda e extrema-esquerda liderada pela atual ministra do trabalho, Yolanda Díaz.

A última noite voltou a ser de incidentes em Madrid, com pelo menos sete feridos e 10 detidos num protesto contra a amnistia aos independentistas catalães que permitiu que Pedro Sanchéz tomasse posse como chefe do governo espanhol.