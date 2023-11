Oito cidadãos sinalizados por Portugal já saíram de Gaza, através da passagem de Rafah, estando a caminho do Cairo. Há uma cidadã palestiniana residente em Portugal que preferiu ficar no território, anunciou esta sexta-feira o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).

"Já estão fora de Gaza oito cidadãos sinalizados pelas autoridades portuguesas para a retirada do território - dois nacionais e seis familiares - os quais estão, neste momento, a caminho do Cairo", lê-se numa nota do MNE.

"Prosseguem ainda as diligências para a retirada da menor que estava autorizada a sair, e cujos familiares tragicamente faleceram no bombardeamento da passada quarta-feira, o que não foi possível até ao momento devido a dificuldades de comunicação com os seus familiares", diz ainda o MNE.

Há ainda uma cidadã palestiniana, com residência em Portugal, que optou por permanecer no território.



