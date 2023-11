Ministério da Saúde de Gaza. 24 mortes em dois dias no Hospital al-Shifa

O Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo grupo islamita Hamas, disse esta sexta-feira que 24 doentes morreram nas últimas 48 horas no hospital al-Shifa, que se encontra privado de eletricidade, três dias após a entrada das forças israelitas.

As mortes são justificadas pelo porta-voz do Ministério da Saúde do Governo do movimento islamita palestiniano Hamas, Ashraf al-Qidreh, com a paragem de equipamentos médicos vitais devido ao corte de energia no maior complexo hospitalar da Faixa de Gaza.

A maioria dos hospitais em Gaza já não tem uma gota de combustível para alimentar os seus geradores, afirmou à agência France-Presse (AFP).

O porta-voz indicou que, desde a noite passada, o Exército israelita destruiu três edifícios na parte ocidental do complexo: a cantina do hospital, o departamento de manutenção e o departamento de recursos humanos.

O Governo de Israel aprovou esta sexta-feira a entrada diária de dois camiões com combustível na Faixa de Gaza, apesar de as organizações de ajuda humanitária terem alertado que, para suprir as necessidades, é necessário um fluxo constante.

A autorização só foi dada pelo Governo israelita depois de o exército e os serviços secretos terem aprovado a medida e após pedido prévio das autoridades dos Estados Unidos.

O objetivo é "garantir a manutenção mínima das necessidades dos sistemas de água, resíduos e saneamento" para evitar um surto de doenças que "potencialmente" também poderiam espalhar-se para Israel, segundo explica o documento do Governo, citado pelo jornal The Times of Israel.