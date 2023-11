Irmão de refém português queixa-se de falta de resposta do Governo em Lisboa

Passaram 40 dias desde que Idan Shtivi, de 28 anos, desapareceu do festival Supernova, junto à Faixa de Gaza. É um dos três reféns com cidadania portuguesa que se acredita estarem nas mãos do Hamas. Omri Shtivi, o irmão mais velho, diz que nunca recebeu “nenhuma resposta oficial” do governo português e que a iniciativa de estabelecer um contacto partiu sempre das famílias.

“Tenho mantido contacto com o embaixador português em Israel, mas precisamos de apoio do Governo. Sei que agora estão a lidar com outra situação envolvendo o primeiro-ministro de Portugal, mas estamos à espera de uma visita do Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal” a Israel.

À Renascença, o gabinete de João Gomes Cravinho não confirma se essa visita acontecerá, mas sublinha que a embaixada portuguesa em Israel tem mantido contacto com as famílias de reféns e com o governo israelita. Adianta ainda que ações diplomáticas estão a ser concertadas com os restantes estados-membros da União Europeia.

Mas, para a família de Idan, o tempo parou há 40 dias. “Está a tornar-se cada vez mais difícil”, afirma Omri, de 30 anos, que aguarda com a mãe e com a irmã mais nova por qualquer pista de que o irmão possa regressar. "Nenhum de nós regressou à vida normal, é muito difícil dormir à noite. É uma situação traumática para todos nós.”

Governo de Israel e militares "têm a responsabilidade de os trazer de volta, está nas mãos deles."





A forma que Omri encontrou para lidar com a ausência e a falta de respostas foi desdobrar-se em contactos diplomáticos, por todas as vias possíveis. Adianta à Renascença que está a ser preparada a visita de uma delegação a Portugal, com apoio da embaixada de Israel em Lisboa, que deverá incluir encontros com a comunidade israelita e, sobretudo, para conseguir “uma reunião com o Governo.”