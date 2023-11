Pedro Sánchez reeleito primeiro-ministro no Parlamento

Pedro Sánchez foi esta quinta-feira reconduzido como primeiro-ministro de Espanha com maioria absoluta de 179 deputados. A reeleição do socialista decorreu no parlamento e contou com o apoio de oito partidos.

Antes da votação, no segundo e último dia de debate para a investidura, Pedro Sánchez falou aos socialistas reconhecendo que foi difícil o percurso que terminou, agora, na sua recondução à frente do governo.

“Sei que o processo que nos trouxe até hoje não foi fácil e não foi fácil para mim. Obrigado pela confiança", disse Sánchez dirigindo-se aos 121 deputados do PSOE.

O novo líder do governo espanhol apontou, ainda, o próximo tempo político como um “tempo de diálogo, mudança, prosperidade, justiça social e liberdade”.

Já o líder do Partido Popular (PP), Alberto Núnêz Feijóo , logo após a votação, considerou a investidura de Sánchez como um “erro”.

Por sua vez, o porta-voz dos socialistas, Patxi López aconselhou o PP a não seguir a linha das críticas do Vox contra amnistia. “Não continue a alimentar a fera, porque ela vai acabar devorá-lo”, avisou dirigindo-se a Feijóo.

O PP venceu as eleições de julho, mas não garantiu a maioria absoluta.

O PSOE foi o segundo partido mais votado. Assume agora a liderança do governo em coligação com o Somar, uma plataforma de formações de esquerda e extrema-esquerda liderada pela atual ministra do trabalho, Yolanda Díaz.