Oito feridos em ataque armado em Jerusalém

Pelo menos oito pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave, num ataque armado a sul de Jerusalém, informou a polícia israelita, acrescentando que três atacantes foram mortos pelas forças de segurança.

"O ataque, com tiros, ocorreu há pouco num posto de controlo em Jerusalém, três 'terroristas' foram neutralizados pelas forças de segurança", indicou inicialmente um porta-voz da polícia.

Segundo o Haaretz, a polícia disse que os atiradores chegaram ao posto de controlo num carro vindo da Cisjordânia.

Os atacantes dispararam contra as forças que estavam estacionadas, usando duas pistolas e uma M-16 para efetuar os disparos.

De acordo com o mesmo órgão de comunicação, o comissário de polícia Kobi Shabtai disse no local não saber o foco do ataque, "mas a quantidade de munição que levavam indica que pretendiam ficar por muito tempo. Essas pessoas vinham com o objetivo de cometer um massacre."