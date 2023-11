Marcelo lamenta morte de portugueses em Gaza e expressa solidariedade com vítimas civis

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou esta quarta-feira a morte de cinco civis num bombardeamento em Gaza, entre as quais três cidadãos portugueses, e de todas as vítimas do conflito entre Israel e o Hamas.

O chefe de Estado, que se encontra em Bissau, transmitiu a sua "solidariedade com vítimas civis do bombardeamento no sul de Gaza" através de uma nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet.