Índia. Nova máquina de perfuração traz esperança aos trabalhadores presos em túnel

Uma máquina perfuradora especializada foi implantada para resgatar os 40 trabalhadores indianos que estão presos num túnel há mais de quatro dias, avança a BBC News.

A nova máquina chegou de Nova Deli esta quarta-feira, depois de várias tentativas de perfurar os destroços com outra máquina terem falhado. A máquina vai ajudar a perfurar uma passagem para que um tubo de metal de 900 milímetros de diâmetro possa ser inserido e os trabalhadores possam sair.

Os trabalhadores estão presos a cerca de 200 metros do túnel e, segundo as autoridades, estão seguros. As equipas de resgate fornecem comida, água e oxigénio aos homens por meio de canos e comunicam com eles por meio de walkie-talkies.

No entanto, o Indian Express afirmou que alguns têm sentido dores de cabeça, ansiedade e náuseas. Ainda assim, autoridades com quem a BBC conversou negaram e disseram que os trabalhadores não estão feridos.

É esperado que a máquina seja poderosa o suficiente para perfurar cinco metros de detritos por hora.

As autoridades disseram que não queriam especular sobre quanto tempo levaria a tarefa de limpar os destroços com a nova máquina, mas esperam “um desenvolvimento positivo” na noite desta quinta-feira.

O túnel Silkyara, no distrito de Uttarkashi, faz parte do ambicioso projeto rodoviário do governo federal para melhorar a conectividade com locais de peregrinação famosos no estado de Uttarakhand.

O estado montanhoso, onde estão localizados vários picos e glaciares dos Himalaias, tem alguns dos locais mais sagrados para os hindus.