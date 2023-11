Alemanha. Autoridades invadem organizações islâmicas em vários estados

As autoridades alemãs realizaram, esta quinta-feira, buscas em 54 propriedades, em sete estados federais, associados ao Centro Islâmico de Hamburgo (IZH), informou o Ministério do Interior da Alemanha.

Em comunicado, o ministério diz que o IZH era suspeito de “agir contra a ordem constitucional” e de “apoiar a organização terrorista [libanesa] Hezbollah”.

De acordo com o diário alemão Die Welt, o objetivo da operação é obter provas no sentido de proibir as atividades dessas associações.