​Web Summit no Rio de Janeiro. "Queremos ser Lisboa amanhã"

O presidente da Câmara do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, foi à Web Summit 2023 dizer que quer tornar a cidade brasileira uma referência da inovação na América Latina, à semelhança do que Lisboa é na Europa.



O Rio de Janeiro recebeu, em maio de 2023, a primeira edição da Web Summit no Brasil, tendo marcado presença cerca de 20 mil pessoas e 700 startups. Em 2024, a cidade volta a acolher uma nova edição da conferência tecnológica.

Para Eduardo Paes, que esta quarta-feira esteve no Palco Central do Altice Arena, ao lado do presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, a capital portuguesa é fonte de inspiração.

“Queremos ser Lisboa amanhã”, disse o prefeito, numa dos raros momentos em que se falou português naquele palco.

Eduardo Paes considera que a cidade “mudou completamente” depois da Web Summit e depois de “ter o objetivo claro de querer ser um importante hub da inovação na Europa” e deu os parabéns a Carlos Moedas pelo “ótimo trabalho que tem feito”.

Moedas destaca criação de 10 mil empregos

Moedas agradeceu os elogios e, nesta intervenção, voltou a lembrar que as tecnológicas que nos últimos anos instalaram-se em Lisboa já criaram cerca de 10 mil postos de trabalho.

O autarca destacou que 20% dos habitantes de Lisboa são estrangeiros, um facto que disse apreciar, mas acrescentou que estas pessoas qualificadas que vêm viver para a capital também “têm de contribuir” para os que estão cá.

Carlos Moedas retomou uma ideia que já tinha abordado na sessão de abertura da Web Summit, apelando a que a tecnologia ajudasse a criar soluções para os problemas de hoje, nomeadamente a habitação e o acesso à saúde.

Moedas confessou ainda estar “preocupado com a possibilidade da tecnologia poder partir democracias”, aludindo à forma como o mundo online é usado com frequência para dividir e ampliar extremos ideológicos.

Neste painel, Carlos Moedas também foi questionado a respeito da atual crise política e do impacto que pode ter a nível económico, mas o autarca limitou-se a lembrar que os países precisam de estabilidade.

Carlos Moedas aproveitou ainda a presença de centenas pessoas para pedir que todos estejam de "dedos cruzados" para que Lisboa seja escolhida para ser capital europeia da inovação em 2024. O resultado da escolha de Bruxelas será conhecido a 27 de novembro e a cidade vencedora ganha um prémio de um milhão de euros. Além de Lisboa, as outras duas cidades finalistas são Lviv e Varsóvia.