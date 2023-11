Onda de calor no Brasil. Sensação térmica atingiu os 58,5ºC no Rio de Janeiro

À Renascença , Regina Possari, residente no estado do Mato Grosso do Sul, diz que "este ano está a ser diferente". A viver em Campo Grande, e já habituada a temperaturas altas, Regina relata temperaturas a rondar os 40 graus esta semana, que têm afetado o seu dia-a-dia: "Sinto que não tenho a mesma energia do que num dia normal".

O Brasil está a ser assolada por uma onda de calor. Na terça-feira, a temperatura chegou aos 36ºC e a sensação térmica atingiu os 58,5ºC na zona oeste do Rio de Janeiro, confirma o jornal Folha de S. Paulo . Recordes de temperatura foram batidos quando falta um mês para o verão no hemisfério sul.

Já em agosto de 2023, em pleno inverno no Brasil, a cidade de Cuiabá, capital do estado de Mato Grosso, registou 41,8ºC, segundo a ONU.

Também Regina Possari tem notado mudanças no clima brasileiro: "ou é o excesso de calor ou são as chuvas que vem com tempestades muito fortes, as marés estão diferentes", afirma.

As razões para estas ondas de calor explicam-se pelas alterações climáticas e também pelo aparecimento mais frequente de fenómenos climáticos extremos, como o El Niño , explica Paulo Artaxo, membro do Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas (IPCC, sigla em inglês), à Folha de S.Paulo.

Os investigadores já alertaram que, devido ao aumento médio da temperatura, os períodos de tempo mais quente e seco irão aumentar.

"O Brasil, como uma região tropical e um país muito vulnerável às alterações climáticas, vai sofrer mais com o aumento da temperatura", diz Paulo Artaxo à Folha de S. Paulo. "As previsões do IPCC [Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas], dizem que a temperatura do Brasil, de acordo com o cenário das emissões, pode ter um aumento, em média, da ordem dos 4ºC", acrescenta.

Lincoln Alves, investigador do Instituto Nacional de Pesquisas Especiais (Inpe), concorda que "as ondas de calor estão bastante relacionadas com as alterações climáticas e o aquecimento global". Num estudo realizado pelo Inpe, concluiu-se que, em 30 anos, as ondas de calor no Brasil aumentaram de sete para 52 por ano.

Em declarações à Renascença, Regina Possari considera que estes fenómenos parecem um sinal da natureza "a vingar-se das nossas atitudes. Não estamos a fazer a nossa parte, há uma falta de consciência coletiva".

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), esta é já a oitava onda de calor que o Brasil enfrenta este ano.