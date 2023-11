"Levaram homens detidos, nus e vendados". Tropas de Israel entram no Hospital Al-Shifa

As Forças de Defesa de Israel entraram, na madrugada desta quarta-feira, no hospital Al-Shifa, o maior na cidade de Gaza, para uma “operação precisa e direcionada” contra o Hamas.

De acordo com a AlJazeera, tanques militares israelitas estão localizados no pátio do hospital, depois de terem feito explodir um armazém de medicamentos e dispositivos médicos nas instalações.

O mesmo jornal indica que cerca de 30 pessoas levadas para o exterior do hospital e foram despidas, vendadas e cercadas por três tanques.

Omar Zaqout, funcionário do pronto-socorro do Hospital al-Shifa, disse à AlJazeera que os soldados israelitas “detiveram e agrediram brutalmente alguns dos homens que estavam refugiados no hospital”.

"As forças israelitas levaram homens detidos nus e vendados. [Eles] não trouxeram qualquer ajuda ou suprimentos, apenas trouxeram terror e morte”.

Já Ahmed El Mokhallalati, médico do hospital, em declarações ao mesmo jornal, diz que "é um momento totalmente assustador, horrível para as famílias, para os civis que estão abrigados no hospital com seus filhos".

“[As tropas] estacionaram em frente ao pronto-socorro do hospital. Todos os tipos de armas foram usados no hospital. Eles atacaram diretamente o hospital. Tentamos evitar ficar perto das janelas”, diz.



De acordo com o médico, os postos de oxigénios não funcionam.

"A situação atual é de um sistema totalmente colapsado, onde não podemos fornecer nada aos nossos pacientes", alerta.

De acordo com uma testemunha, em declarações à BBC, as forças israelitas "vão de sala em sala, andar por andar, a interrogar toda a gente - tanto funcionários como pacientes - e são acompanhadas por médicos e falantes de árabe".



OMS perde contato com profissionais de saúde no hospital

O diretor-geral da da Organização Mundial da Saúde (OMS) já reagiu a este ataque. Numa mensagem partilhada na rede social X, diz que a organização perdeu contato com as equipas médicas do hospital.



“Perdemos novamente o contato com o pessoal de saúde do hospital. Estamos extremamente preocupados com a segurança deles e dos seus pacientes”, escreve Tedros Adhanom.

"Os relatos da incursão militar no hospital al-Shifa são profundamente preocupantes."