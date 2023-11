Índia. Alguns dos 40 trabalhadores presos em túnel estão doentes

Alguns dos 40 trabalhadores, presos há quatro dias num túnel rodoviário que ruiu, estão doentes, com a operação de resgate atrasada devido à queda de escombros e a falhas técnicas, disseram esta quarta-feira autoridades do norte da Índia.



Tubos de aço com 0,76 metros de largura, chegados ao local na terça-feira, estão a ser empurrados através de uma abertura de escombros, escavada com a ajuda de macacos hidráulicos para retirar em segurança os trabalhadores, presos desde domingo, quando uma parte da estrada em construção ruiu no estado montanhoso de Uttarakhand.

A situação está a testar a paciência dos familiares, frustrados e zangados com as notícias de que alguns trabalhadores estão a ficar doentes.