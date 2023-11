Gaza. "Graves violações contra crianças estão a ser cometidas pelas partes em conflito", alerta UNICEF

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) considerou esta quarta-feira que a situação na Faixa de Gaza é devastadora e insistiu que "não há lugar seguro para um milhão de crianças de Gaza irem". "Hoje, estive na Faixa de Gaza para me encontrar com as crianças, as suas famílias e os funcionários da UNICEF. O que vi e ouvi foi devastador. Eles têm sofrido bombardeamentos, perdas e deslocamentos contínuos", disse a diretora executiva da UNICEF, Catherine Russell, em visita ao enclave palestiniano. Na sequência da ofensiva militar de Israel após os ataques perpetrados a 7 de outubro pelo movimento islamita Hamas, Catherine Russell afirmou que "graves violações contra crianças estão a ser cometidas pelas partes em conflito", incluindo "assassínios, mutilações, sequestros, ataques contra escolas e hospitais e a recusa de acesso humanitário". "A UNICEF condena tudo isto", sublinhou.

Russell lembrou que as autoridades controladas pelo Hamas em Gaza relataram que mais de 4.600 crianças foram mortas e quase 9.000 ficaram feridas como resultado dos ataques de Israel, indicando que "muitas crianças estão desaparecidas e acredita-se que estejam sob os escombros de edifícios e casas que desabaram como resultado trágico do uso de armas explosivas em áreas povoadas". "Enquanto isso, recém-nascidos que precisam de cuidados especializados morreram num hospital de Gaza enquanto a eletricidade e os suprimentos médicos se esgotam e a violência continua com efeitos indiscriminados", disse, referindo-se à situação no Hospital Al-Shifa, o maior da Faixa de Gaza. Catherine indicou que se encontrou com pacientes e refugiados deslocados no Hospital Al Naser e conversou com uma sobrevivente de 16 anos, que "os médicos dizem que nunca mais vai andar".

"Na ala neonatal do hospital, bebés minúsculos agarraram-se à vida em incubadoras, enquanto os médicos se preocupavam em como manter as máquinas a funcionar sem combustível", disse Russell, que também se reuniu com funcionários da UNICEF que "continuam a apoiar as crianças no meio do perigo e da devastação". A diretora executiva declarou que "muitas pessoas", incluindo funcionários da UNICEF e as suas famílias, "estão agora a viver em abrigos sobrelotados com muito pouca água, alimentação ou saneamento decente" e que "estas condições podem levar a surtos de doenças" e que "o risco para os trabalhadores humanitários dentro de Gaza não pode ser sobrestimado. "Mais de 100 trabalhadores da UNRWA foram mortos desde outubro", relembrou. A advogada sublinhou que tanto a agência como os seus parceiros "estão a fazer tudo o que podem" para enfrentar a crise humanitária em Gaza, embora tenha alertado que o combustível "praticamente acabou, fazendo com que alguns hospitais e centros de saúde deixem de funcionar".