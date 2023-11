Ataques a Guterres foram "injustos", diz subsecretário-geral da ONU

Porém, quer António Guterres, quer vários funcionários da ONU, têm feito afirmações claras em torno de outras duas dimensões: "primeiro, os palestinianos não podem sofrer uma punição coletiva pelos crimes perpetrados pelo Hamas, porque não faz qualquer sentido confundir os civis palestinianos com o Hamas", reiterou o subsecretário-geral, que é também diretor executivo do Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos (UNOPS). Em segundo lugar, "uma claríssima afirmação de que até as guerras têm regras e que infraestruturas civis não podem ser atacadas, os civis não podem ser atacados e a ajuda humanitária tem que poder chegar em condições de segurança a todos os cidadãos mais necessitados", acrescentou.

O líder das Nações Unidas tem feito nas últimas semanas apelos por um cessar-fogo humanitário na guerra entre Israel e o Hamas que transformou a Faixa de Gaza "num cemitério de crianças" palestinianas, segundo as suas palavras, e, numa reunião do Conselho de Segurança, afirmou que os ataques do grupo islamita "não vieram do nada", lembrando que os palestinianos foram "sujeitos a 56 anos de ocupação sufocante".