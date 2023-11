Amazon anuncia construção de primeiro parque de energia eólica no Brasil

A empresa norte-americana Amazon anunciou a construção do seu primeiro parque de energia eólica no Brasil, com uma capacidade de geração instalada de 255 gigawatts-hora (GWh) por ano.

A Amazon disse que o projeto faz parte de um pacote de 12 mil milhões de dólares (11,03 mil milhões de euros), lançado em 2014, para estimular este tipo de iniciativas de energias renováveis, de acordo com um comunicado, divulgado esta terça-feira, sem avançar números detalhados do investimento.

O parque eólico, que deverá poupar 148 mil toneladas de dióxido de carbono por ano, vai ser construído pela Elera Renováveis, uma subsidiária do grupo canadiano Brookfield Asset Management.



Ao todo, a Amazon tem 479 projetos eólicos e solares espalhados pelo mundo. Quando todos estiverem operacionais, a estimativa é que produzam 71 mil GWh ao ano – o suficiente para abastecer 6,7 milhões de residências nos Estados Unidos.