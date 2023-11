Uma cidade evacuada. Islândia em estado de emergência antes da erupção do Fagradalsfjall

Quase 500 terramotos foram registados na noite de segunda-feira e na madrugada desta terça na Península de Reykjanes, na Islândia, devido ao túnel de magma de um vulcão que se estende sob a localidade de Grindavík, entretanto evacuada.



De acordo com a BBC News, as ordens de evacuação para a cidade de Grindavik e o estado de emergência estão em vigor desde esta terça-feira devido ao aumento da atividade vulcânica no vulcão Fagradalsfjall.

As autoridades evacuaram a cidade, situada a 40 quilómetros a sudoeste de Reykjavik e as estradas de e para a cidade foram fechadas. Os relatórios indicam danos significativos nas estradas e edifícios em toda a cidade.

O professor de vulcanologia da Universidade da Islândia, Thor Thordason, disse à BBC que o magma estava agora a menos de 800 metros abaixo da superfície e que uma erupção estava iminente.



Dezenas de camiões transportaram, durante esta madrugada, toneladas de cascalho para junto de uma central geotérmica de produção de eletricidade com o objetivo de construir fortificações para desviar a lava de percorrer a região em caso de entrada em erupção do vulcão.