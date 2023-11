Português Abramovich transferiu dinheiro para Putin através de offshore no Chipre

Uma nova investigação do Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação (ICIJ) revelou novas ligações financeiras entre Roman Abramovich e Vladimir Putin. A investigação, desenvolvida ao longo de oito meses, mostra que vários oligarcas russos usaram o Chipre para movimentar dinheiro para o Presidente e regime da Rússia.

De acordo com a BBC - uma das 69 organizações a participar na investigação -, Roman Abramovich, o milionário russo com passaporte português, entregou uma quota secreta numa empresa russa de publicidade a dois homens próximos de Vladimir Putin. Os homens são apelidados de 'carteiras' do Presidente russo, por deterem, de forma secreta, dinheiro e bens de Putin, protegendo-os.

Roman Abramovich, russo, israelita e português desde 30 de abril de 2021, tem negado sempre qualquer tipo de relação financeira com Vladimir Putin e o regime russo. Após a União Europeia (UE) lhe aplicar sanções financeiras em março de 2022, logo após o início da invasão da Ucrânia pela Rússia, o ex-dono do Chelsea disse que estava a ser perseguido devido à sua fama.

Um negócio "ridículo"

Segundo a BBC, os documentos mostram que, em 2003, Abramovich comprou 25% das ações na Video International por cerca de 260 mil dólares.

Essa compra foi efetuada através de um fundo de que Abramovich era o maior beneficiário, com o fundo a deter duas empresas no Chipre. Cada uma dessas empresas comprou 12,5% das ações da Video International.

O preço que pagou foi considerado "ridículo" por Vladimir Milov, o ministro da Energia no primeiro mandato de Putin que acabou por se tornar parte da oposição ao atual Presidente. A empresa recebia uma parte de todas as compras de tempo publicitário em canais russos, e teve receitas de três mil milhões de dólares em 2010.