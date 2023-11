Ministro israelita propõe espalhar palestinianos por todo o mundo

"A migração voluntária e a absorção dos árabes de Gaza em países de todo o mundo é uma solução humanitária que acabará com o sofrimento dos judeus e dos árabes", escreveu Smotrich nas redes sociais.

"Esta é também a razão do ódio intenso sobre cujos joelhos o povo de Gaza está a crescer e a ser educado em relação ao Estado de Israel e aos judeus", afirmou.



Para Smotrich, um território como Gaza, "sem recursos naturais e fontes de financiamento independentes, está condenado à inviabilidade sem apoio externo".

"A aceitação dos refugiados por parte dos países do mundo que têm verdadeiramente em mente os seus interesses, com o apoio e a generosa assistência financeira da comunidade internacional, incluindo o Estado de Israel, é a única solução que porá fim ao sofrimento e à dor de judeus e árabes", afirmou.

Smotrich, que negou em várias ocasiões a existência do povo palestiniano, foi de imediato criticado pela Autoridade Palestiniana (AP), que o acusou de racismo e de as suas ideias fazerem parte do "plano colonial" de Israel.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da AP condenou num comunicado "as declarações racistas do fascista Smotrich", considerando-as "um desrespeito pelas posições internacionais que rejeitam a deslocação dos palestinianos".

A única solução, segundo o ministério, é Israel pôr fim ao genocídio que acusou de estar a cometer com o apoio de pessoas como pessoas como Smotrich, e que a comunidade internacional intervenha para pôr fim à ocupação.

Israel e o Hamas estão em guerra desde 07 de outubro, quando o grupo extremista islâmico invadiu o sul do país a partir da Faixa de Gaza e matou 1.200 pessoas.

Desde então, o Hamas, que controla a Faixa de Gaza desde 2007, disse que mais de 11 mil pessoas foram mortas em bombardeamentos e operações terrestres israelitas naquele território.