Joe Biden será o anfitrião da cimeira do fórum Cooperação Económica Ásia-Pacífico

O Presidente norte-americano, Joe Biden, chega, esta terça-feira, a São Francisco, na Califórnia, onde será o anfitrião da cimeira do fórum Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC), incluindo do seu homólogo chinês, Xi Jinping.

De acordo com a Casa Branca, Biden destacará a força e a resiliência da economia dos EUA, os laços económicos de longa data dos EUA com a região Ásia-Pacífico, o aumento de investimentos criadores de emprego das economias da APEC nos Estados Unidos nos últimos anos e o papel da norte-americano na condução crescimento e inovação global.

O chefe de Estado norte-americano também reafirmará o seu compromisso de parceria com as economias da APEC para traçar o "próximo capítulo do crescimento regional sustentável e inclusivo", "fortalecer ainda mais" os laços entre essas economias e respetivas populações e "apoiar as famílias e os trabalhadores americanos", segundo uma nota da Casa Branca.

À margem da cimeira da APEC, em São Francisco, Biden reunir-se-á na quarta-feira com o seu homólogo chinês, Xi Jinping.