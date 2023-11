Diabetes. Bélgica bane medicamento Ozempic para perder peso

A Bélgica baniu o uso do medicamento "Ozempic" para perder peso até ao verão, devido a uma falta de stock, esta terça-feira.

O "Ozempic" foi criado para tratar diabetes, contudo tem sido receitado, recentemente, para ajudar na perda de peso.

O medicamento tem o mesmo ativo que o "Wegovy", popular para combater a obesidade, mas que se encontra escasso nas farmácias.

Também em Portugal o "Ozempic" tem sido receitado para quem quer emagrecer.

Segundo uma notícia do jornal "Público" do ano passado, este uso do medicamento terá custado 26 milhões de euros ao SNS.