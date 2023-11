Dezenas de migrantes desaparecidos em naufrágio ao largo do Iémen

Dezenas de pessoas desapareceram quando o barco em que seguiam naufragou ao largo da costa do Iémen, disseram as autoridades iemenitas.

O barco iniciou a viagem no domingo com 75 migrantes, na maioria oriundos da região do Corno de África, a bordo, de acordo com o responsável da guarda costeira iemenita na cidade costeira de Mocha, Khalid al-Subeihi.

O responsável adiantou que 26 pessoas sobreviveram e 49 continuam desaparecidos.

Olwan al-Qameri, outro oficial da guarda costeira, indicou que as buscas tinham continuado na segunda-feira.

O barco virou-se devido aos ventos fortes e todos os passageiros caíram à água, avançou a agência de notícias estatal do Iémen, SABA, citando outro responsável da guarda costeira que não foi identificado.

O naufrágio foi o mais recente desastre marítimo a envolver migrantes africanos que procuram uma vida melhor nos países ricos em petróleo do Golfo.

Todos os anos, milhares de pessoas tentam fazer a perigosa viagem, a partir de Etiópia, Djibuti e Somália, para o Iémen e para os países mais ricos do Golfo, fugindo da pobreza e da insegurança em busca de trabalho.