Sunak demite ministra do Interior por declarações sobre manifestação pró-palestina

A ministra do Interior, Suella Braverman, foi demitida esta segunda-feira pelo primeiro-ministro Rishi Sunak, depois de ter criticado, num artigo, o modo parcial em como a polícia lidou com uma manifestação pró-Palestina, avança a BBC.

No artigo, publicado no jornal "The Times", Braverman apontou que "há uma perceção de que os oficiais superiores têm favoritos quando se trata de manifestantes", acusando a polícia de "favoritismo" por permitir uma manifestação pró-palestiniana no último sábado.

"Estas manifestações têm sido problemáticas desde o início, não apenas devido à violência nas franjas, mas também por causa do conteúdo altamente ofensivo dos cânticos, tarjas e autocolantes", afirmou a ministra no artigo.

Segundo a "BBC e o jornal "Daily Telegraph", esta demissão deverá desencadear uma grande remodelação no executivo.

A demissão ocorre depois de, na sexta-feira, uma porta-voz do Governo britânico ter afirmado que Sunak mantinha a confiança em Braverman. De acordo com o britânico "The Guardian" esta declaração era apenas de circunstância, uma vez que a ministra continuava formalmente ligada ao Governo.



Esta é a segunda vez que Suella Braverman deixa um cargo no governo britânico.

Em 2022, era ministra do Interior do governo de Liz Truss, mas apresentou a demissão depois de ter cometido uma "violação técnica" das regras de segurança.





[em atualização]