Moçambique. População de cinco aldeias de Cabo Delgado em fuga por receio de terroristas

As populações de pelo menos cinco aldeias da província moçambicana de Cabo Delgado abandonaram as casas desde sexta-feira devido à circulação de grupos terroristas nas proximidades das suas comunidades, disseram esta segunda-feira à Lusa fontes locais.

De acordo com as mesmas fontes, a fuga das populações, que prosseguiu no sábado, deu-se nas aldeias de Novo Cabo Delgado, Litandacua e Chitoio, posto administrativo de Chai, no distrito de Macomia, e nas aldeias de Mandela e Mapate, no distrito de Muidumbe.

"Neste momento, a minha esposa encontra-se no posto administrativo de Chai, fugiu de Litandacua, porque os terroristas estão lá a passear à vontade e ela está doente", lamentou o homem, de 77 anos, em declarações à Lusa a partir da sede distrital de Macomia.

Acrescentou que nos campos de produção da comunidade de Muagamula, a cinco quilómetros da sede do distrito de Macomia, foi encontrado no sábado o cadáver de um rapaz, com sinais de violência, enquanto os residentes suspeitam que a morte tenha resultado da ação dos terroristas.

"Até agora não foram achados os parentes do menor", acrescentou.

A população que fugiu de Novo Cabo Delgado, Litandacua e Chitoio foi acolhida pelas Forças Armadas do Ruanda, que têm uma base em Chai, enquanto aguardam pela comunicação das autoridades sobre o regresso às suas comunidades.

"Estão em Chai, incluindo a minha esposa e as Forcas de Defesa do Ruanda, estão a protegê-los", concluiu o idoso.