Macron promete mil milhões de euros para investigação polar até 2030

Na cimeira de chefes de Estado e cientistas em Paris, o presidente francês admitiu alocar mil milhões de euros em investigação polar até 2030. Isto deve-se ao "aumento da preocupação científica com o derretimento das calotas polares e glaciares do mundo", refere o The Guardian.

Macron alerta que "não estamos a falar de uma ameaça para amanhã, mas de uma ameaça que já está presente e a acelerar. Estamos a falar de uma transformação da criosfera (o gelo da Terra) que já ameaça milhões e ameaçará milhares de milhões de habitantes do planeta com múltiplas consequências diretas e indiretas".

Os cientistas demonstram-se preocupados, já que as ondas de calor em ambos os polos está a tornar-se num acontecimento recorrente.

As calotas polares refletem muita da luz solar para o espaço, o chamado "efeito albedo". O derretimento do gelo torna o mar mais "escuro", fazendo com que absorva mais facilmente o calor. O desaparecimento do gelo pode ser um "ponto fulcral para o clima", diz o The Guardian, já que pode causar um grande impacto na absorção de calor.

Na cimeira de Paris, os cientistas alertaram que as temperaturas no Ártico estão a subir quatro vezes mais do que a média global. Metade dos glaciares no mundo têm já um prazo de validade: devem desaparecer até ao final do século.