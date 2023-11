Índia. 40 trabalhadores soterrados após desabamento de túnel

Um túnel rodoviário em construção no norte da Índia, onde cerca de 40 homens trabalhavam, desabou no domingo. Esta segunda-feira, já foi possível estabelecer contacto com eles, primeiro através de pedaços de papel, depois através de um rádio.

Um oficial de Uttarkashi, Anuj Kumar disse à CNN que já conseguiram remover cerca de 20 metros de destroços com a ajuda de retroescavadoras e ainda têm outros 40 metros pela frente.

As autoridades de desastres estatais e nacionais já estão no local para trabalhar em conjunto com a polícia. A estimativa é que as operações durem mais um dia.

Ao Indian Express, o oficial distrital de serviços de socorro, Devendra Patwal, disse que "os trabalhadores não estão amontoados e têm um espaço tampão de cerca de 400 metros para andar e respirar. Além disso, "têm oxigênio suficiente para sobreviver por mais oito a 10 horas e isso deve dar-nos tempo suficiente para resgatá-los", acrescentou.